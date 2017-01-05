«ХТЗ возобновляет работу» - Юлия Светличная

Губернатор Харьковской области сообщила, что тракторный завод уже завтра начнет работать
Председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Фейсбук сообщила, что с завтрашнего дня возобновляет работу ХТЗ.
«Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в этот вопрос Президента Украины она решена. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства на Харьковщине - наш приоритет. Уверена, что новый владелец предприятия выполнит все гарантии как перед государством, так и перед трудовым коллективом», - написала губернатор.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что литейный цех завода вырезают на металл. Владельцы предприятия опровергли это, выложив фото руин, которые достались им от прежних хозяев.
Фото: сайт «ХТЗ»
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Источник: «Харьков. Комментарии»
Теги: ХТЗ, тракторный завод
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