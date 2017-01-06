Украина может поделиться своей ГТС

Глава «Нафтогаза» рассказал, как страна может сохранить статус транзитера

Украине будет очень тяжело оставаться транзитной страной для российского газа без привлечения европейской компании к управлению своей газотранспортной системой, заявил в интервью «5 каналу» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, Украина фактически готова поделиться с кем-нибудь частью своего бизнеса ради сохранения транзита через Украину после 2019 года – после истечения действия транзитного контракта с Россией.

Коболев назвал Россию «очень мощным оппонентом», который делает Европе выгодное предложение с «Северным потоком – 2».

В случае реализации этого проекта, а также «Турецкого потока» Москва может перестать поставлять газ через Украину, считает Коболев, отмечая, что в этом случае он будет дороже обходиться европейцам.

Ранее обозреватель Forbes Кеннет Рапоза обратил внимание на данные Европейской сети операторов систем транспортировки природного газа (ENTSOG), согласно которым в последнюю неделю года объем газа, поставляемого из Россию в Европу через Украину, значительно снизился.

На его взгляд, Киев на фоне этих данных должен задуматься о том, что будет с энергетикой страны, когда поток «легких денег» за транзит российского газа сойдет на нет.