В 2016 году в Украине подскочили продажи Renault

Второе место в рейтинге брендов досталось Fiat

Автопроизводители Opel, SEAT и Lexus показали наибольшую динамику роста продаж автомобилей в Украине в 2016 году. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром», передают Українські Новини.

В 2016 году украинцы купили 393 автомобиля Opel, что на 235 единиц, или в 2,49 раза, больше, чем в 2015 году.

Автомобилей SEAT было продано 404, что на 237 единиц, или в 2,42 раза, больше, чем в 2015 году, а автомобилей Lexus было продано 1164, что на 682 автомобиля, или в 2,41 раза, больше, чем в прошлом году.

В то же время в 2016 году на первом месте по продажам автомобили Renault: 1684 единицы (рост продаж на 68%).

Второе место в рейтинге брендов досталось Fiat – 1044 проданных автомобиля (рост продаж – на 46% по сравнению с 2015 годом).

На третьем месте – автомобили марки ГАЗ с результатом 930 единиц (рост продаж – на 63% по сравнению с 2015).