Интрига вокруг 1000-гривневой купюры сохраняется

Расчеты Нацбанка показали оптимальность запуска в оборот такой крупной купюры

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести купюру номиналом в 1000 гривен, однако пока вся информация засекречена. Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью LB.ua

«Говорить, кто [будет] изображен [на купюре в 1000 грн.], нельзя. Потому что все документы по этой купюре приносят в красной папке «совершенно секретно». Но я думаю, что интригу мы продержим недолго», – сказал Сологуб.

В то же время он отметил, что расчеты Нацбанка показали оптимальность введения такой крупной купюры.

«В целом, если смотреть на систему с купюрами, есть оптимальная точка. Если ты делаешь действительно большую купюру, то это стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят, что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодиллеров. А наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась монетарная база, как изменился уровень цен в стране, оптимально все-таки введение этой купюры», – объяснил Сологуб.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на купюре будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш, но в НБУ эти слухи опровергли. «Могу вам сказать, что Пантелеймона там нет, а остальное пока давайте подержим в тайне», – говорила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Фото: НБУ