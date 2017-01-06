Интрига вокруг 1000-гривневой купюры сохраняется

Расчеты Нацбанка показали оптимальность запуска в оборот такой крупной купюры
Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести купюру номиналом в 1000 гривен, однако пока вся информация засекречена. Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью LB.ua
«Говорить, кто [будет] изображен [на купюре в 1000 грн.], нельзя. Потому что все документы по этой купюре приносят в красной папке «совершенно секретно». Но я думаю, что интригу мы продержим недолго», – сказал Сологуб.
В то же время он отметил, что расчеты Нацбанка показали оптимальность введения такой крупной купюры.
«В целом, если смотреть на систему с купюрами, есть оптимальная точка. Если ты делаешь действительно большую купюру, то это стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят, что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодиллеров. А наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась монетарная база, как изменился уровень цен в стране, оптимально все-таки введение этой купюры», – объяснил Сологуб.
Ранее в СМИ появлялась информация, что на купюре будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш, но в НБУ эти слухи опровергли. «Могу вам сказать, что Пантелеймона там нет, а остальное пока давайте подержим в тайне», – говорила глава НБУ Валерия Гонтарева.
Фото: НБУ
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