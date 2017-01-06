Очередные «предприниматели» хотели напоить сограждан паленой водкой (фото)

Полиция накрыла два подпольных цеха с брендовой водкой во Львове и Черновцах
Сотрудники управлений защиты экономики во Львовской и Черновицкой областях в течение суток прекратили деятельность двух подпольных цехов и перевалочной базы по хранению и мелкооптовой торговле фальсификатом, сообщает Страна.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
«Изъято 12,2 тонны фальсифицированных алкогольных изделий и 2,7 тыс. пачек сигарет», – говорится в сообщении.
Организованная преступная группа занималась незаконным изготовлением подакцизных товаров. В состав группы входило семеро человек с четким распределением обязанностей.
Производственные мощности злоумышленников располагались на территории гаражного кооператива в городе Черновцы и в двух жилых домах.
Дельцы разливали спиртовую смесь в картонные коробки Bag in Box и в обычные бутылки с маркировкой Nemiroff, MEDOFF, «Воздух», «Козацька Рада», «Пшеничная». Бутылки маркировались фальсифицированными марками акцизного налога Украины.
Произведенный фальсификат распространялся на территории области через своих реализаторов – частных предпринимателей и физических лиц.
Во Львове оперативниками прекратили функционирование подпольного цеха и нелегальной базы по хранению и мелкооптовой сбыта фальсифицированной водки торговых марок «Слава», MEDOFF, «Воздух», «Первак» и Bag in Box.
Фото: npu.gov.ua
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