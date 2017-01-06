ПриватБанку доверят казну двух областных центров

Национализированный банк выиграл тендер на размещение на депозитах временно свободных средств городских бюджетов
Перешедший в государственную собственность ПриватБанк признан победителем тендера на размещение на депозитах временно свободных средств городских бюджетов Чернигова и Черкасс. Об этом 6 января сообщает пресс-служба финучреждения, пишет URB.ua.
«Согласно условиям конкурса ПриватБанк обеспечит выгодное размещение временно свободных бюджетных средств Черниговского городского совета в объеме свыше 300 млн. грн., а также более 100 млн. грн. средств городского бюджета Черкасс», – говорится в сообщении банка.
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Теги: ПриватБанк, казна, депозит, тендер
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