«Нафтогаз» допускает провокации от «Газпрома» из-за морозов

«Нафтогаз Украины» в связи с сильными морозами в России допускает высокую вероятность провокаций со стороны Газпрома и необоснованных обвинений Украины в невозможности обеспечить транзит, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать Газпрому нашими запасами, когда ему не хватает, в Украине нет», – говорится в сообщении на странице в Facebоok.
Сообщается, что Украину холода затронули лишь частично, и компания накопила достаточные объемы газа в хранилищах.
Как сообщали «Комментарии», Укртрансгаз увеличит суточные объемы отбора газа из газовых хранилищ из-за снижения температуры с 40-60 до 100 млн кубометров.
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