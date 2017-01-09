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В соцсетях поползли слухи о грядущих сокращениях в «Приватбанке»

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В «Приватбанке» начали экономить

Журналист сообщил, что штат «Приватбанка» намерены сократить на 30% и увеличить нагрузку оставшихся сотрудников

Планами о воплощении методов экономии в национализированном «Приватбанке» на своей странице в Facebook поделился журналист Александр Дубинский. Ссылаясь на собственные источники, он сообщил, что с приходом нового менеджмента в банке была поставлена задача экономить.

«Начать решили с премий, которые внутренним приказом тут же и отменили (у большинства сотрудников это 30% от зарплаты).  Но тут оказалось, что ВИП-колл центр получает 90% премии, сумма которой зависит от качества обслуживания звонков. После приказа об отмене, все сотрудники ВИП-колл центра в один момент положили трубки и перестали работать.

После чего все звонки переключили на колл-центр для «простых смертных». И тут же родили «позитивную новость» о рекордном количестве звонков :)

После этого премии вернули. Но так как задача cost-cutting сохраняется – готовятся серьезные сокращения персонала с сохранением зарплаты оставшимся.

Мои источники говорят о 30% увольнениях – с пропорциональным увеличением нагрузки на остальных сотрудников», - написал в соцсети Александр Дубинский.

Под постом журналиста в соцсети сразу же развернулась дискуссия. В частности, пресс-секретарь «Приватбанка» Олег Серга написал: «Александр, уж простите, но это совершенная не правда. Ваши источники явно не работают в банке или слишком верят слухам. Премии отменяли на 3 дня ВА. Потом вся системы оплаты была восстановлена причём с некоторым плюсом с нового года. Я знаю о чем говорю».

Ранее «Комментарии" писали о том, что "Приватбанку" доверят казну двух областных центров.

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Теги: сокращения, ПриватБанк

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   © «Комментарии:», 2016

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