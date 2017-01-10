Эксперт подсчитал, сколько будет стоить доллар к концу зимы

Девальвацию гривны эксперт связывает с ситуацией вокруг «Приватбанка»

К концу зимы 1 доллар будет стоить 30 грн. К такому выводу пришел финансовый эксперт Василий Невмержицкий. Девальвацию гривны он связывает с ситуацией вокруг «Приватбанка». Об этом пишет издание «Страна».

«Вопреки заявлениям чиновников об отсутствии связи между национализацией «Приватбанка» и девальвацией гривны, ничем другим объяснить внезапное и противоестественное обесценивание гривны не выйдет. Истерия, царившая на валютном рынке за неделю до конца года, может быть объяснена исключительно событиями вокруг крупнейшего частного банка страны», - объясняет финансовый эксперт.

Также он уточнил, что девальвация гривны объясняется множества факторов, но ключевым в ближайшие месяцы будет оставаться «Приватбанк» и процесс его докапитализации, который напоминает скрытую эмиссию.

«Даже для человека непосвященного очевидно, что у государства, который год подряд принимающего бюджеты «выживания», не может быть припасено «лишних» 150 млрд. гривен для докапитализации», - говорит Василий Невмержицкий.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в соцсетях поползли слухи о грядущих сокращениях в «Приватбанке».