МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Эксперт подсчитал, сколько будет стоить доллар к концу зимы

0

Ключевой фактор девальвации гривны - ситуация с «Приватбанком»

Девальвацию гривны эксперт связывает с ситуацией вокруг  «Приватбанка»

К концу зимы 1 доллар будет стоить 30 грн. К такому выводу пришел финансовый  эксперт Василий Невмержицкий.  Девальвацию гривны он связывает с ситуацией вокруг  «Приватбанка». Об этом пишет издание «Страна».

«Вопреки заявлениям чиновников об отсутствии связи между национализацией «Приватбанка» и девальвацией гривны, ничем другим объяснить внезапное и противоестественное обесценивание гривны не выйдет. Истерия, царившая на валютном рынке за неделю до конца года, может быть объяснена исключительно событиями вокруг крупнейшего частного банка страны», - объясняет  финансовый эксперт. 

Также он  уточнил, что девальвация гривны объясняется множества факторов, но ключевым в ближайшие месяцы будет оставаться «Приватбанк»  и процесс его докапитализации, который напоминает скрытую эмиссию.

«Даже для человека непосвященного очевидно, что у государства, который год подряд принимающего бюджеты «выживания», не может быть припасено «лишних»  150 млрд. гривен для докапитализации», -  говорит Василий  Невмержицкий. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что в соцсетях поползли слухи о грядущих сокращениях в «Приватбанке».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: доллар, ПриваБанк

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> ПриватБанку доверят казну двух областных центров

ПриватБанку доверят казну двух областных центров

"> Нардеп Вадим Рабинович предложил рецепт спасения Украины

Нардеп Вадим Рабинович предложил рецепт спасения Украины

"> Экономические итоги уходящего 2016 года

Экономические итоги уходящего 2016 года

"> Рейтинг ПриватБанка определен как «ограниченный дефолт»

Рейтинг ПриватБанка определен как «ограниченный дефолт»

Загрузка...

Последние новости

15:43

В США 19 хоккеисток отравились угарным газом

15:24

Суд на три месяца продлил арест Улюкаева

15:14

Главные скандалы при госзакупках 2016 года – схемы Онищенко и тендер Широкова в «Южном»

15:06

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в новом формате

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Глава "УЗ" направил в Одессу комиссию из-за жалобы на холодный вагон со снегом

Глава "УЗ" направил в Одессу комиссию из-за жалобы на холодный вагон со снегом »

Харьков

Жуткое ДТП: "ЗИЛ" смял легковушку, два человека погибли (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткое ДТП: "ЗИЛ" смял легковушку, два человека погибли (ФОТО, ВИДЕО) »

Донбасс

Общественники хотят добиться отмены новых штампов для переселенцев

Общественники хотят добиться отмены новых штампов для переселенцев »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.