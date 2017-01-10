В украинских хранилищах стремительно сокращаются запасы газа‍

Украина с начала отопительного сезона, который стартовал 13 октября прошлого года по 8 января 2017 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 22,2% (на 3 млрд 272,47 млн куб. м) – до 11 млрд 459,56 млн куб. м, сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».

8 января отбор составил 86,33 млн куб. м, а за 1-8 января – 533,38 млн куб. м (в среднем – 66,67 млн куб. м/сутки).

Также сообщается, что в декабре прошлого года из хранилищ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем – 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

Кроме того, несмотря на морозы, которые ударили в Украине в январе, не были превышены суточный отбор из хранилищ в объеме 100 млн куб. м, хотя технологически возможен подъем около 1% от существующих запасов. Максимум этого года был достигнут 7 января – 89,65 млн куб. м.

Отмечается, что с учетом наиболее вероятных температурных режимов в оставшиеся дни января и сохранения текущих объемов импорта и внутренней добычи газа, Украина войдет в февраль с запасами газа от 9,4 до 10,1 млрд куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад – 8 января 2016 года – составил 109,58 млн куб. м при запасах 12 млрд 998,24 млн куб. м, а два года назад – 8 января 2015 года – 92,37 млн куб. м при запасах 10 млрд 792,46 млн куб. м.

По состоянию на 8 января 2016 года газ импортировался в суточном режиме 48,312 млн куб. м (Словакия – 40,583 млн куб. м, Венгрия – 3,534 млн куб. м, Польша – 4,195 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 года.

Добыча газа в Украине 8 января составила 56,615 млн куб. м ("Укргазвыдобування» – 40,729 млн куб. м, «Укрнафта» – 3,390 млн куб. м, другие компании – 12,496 млн куб. м).

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-8 января он составил 2 млрд 144,39 млн куб. м, что соответствует месячному показателю около 8,3 млрд куб. м.