МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Главные скандалы при госзакупках 2016 года – схемы Онищенко и тендер Широкова в «Южном»

0

скандалы при госзакупках в Украине

Поставки газа для госкомпании «Центрэнерго» и тендер на дноуглубление в порту «Южный» признаны самыми громкими скандалами при распределении бюджетных средств.

Рейтинг топ-5 скандалов на госзакупках составлен сайтом «Вести» на основе опроса депутатов парламентского комитета по противодействию и предотвращению коррупции, представителей антикоррупционных организаций, политологов и экономистов.

Главным коррупционным скандалом года, бесспорно, стали откровения беглого народного депутата Александра Онищенко. НАБУ оценивает ущерб, нанесенный государству его «газовыми схемами», в сумму почти 3 млрд грн. Основные обвинения, выдвинутые Онищенко, связаны с уходом от уплаты налогов и отмыванием средств. Принимал депутат участие и в непрозрачных, по мнению экспертов, схемах при госзакупках.

Компания «Газтранспроект», которая, как поговаривают, связана с Онищенко, поставила госпредприятию «Центрэнерго» 19 млн кубометров газа. Договор был заключен без открытых торгов на сумму 194,63 млн грн, т.е. стоимость тысячи кубометров газа составила 10,244 тыс. грн., что практически вдвое дороже граничной цены для промышленности, определенной НКРЭКП на то время – 6,6 тыс. грн.

На втором месте, согласно результатам опроса, тендер на дноуглубление в порту «Южный», организованный комитетом под руководством начальника южненского филиала Администрации морских портов Максима Широкова.

Победу в конкурсе получила компания «Ян де Нул Украина», запросившая почти на 90 млн грн больше конкурентов. Механизм возможной коррупционной схемы выглядит так: минувшим летом, через два месяца после объявления тендера, 55% акций «Ян де Нул Украина» перешли от бельгийских собственников двум кипрским компаниям, якобы аффилированным со «смотрящим» от «Народного фронта» за морскими портами Сергеем Фаермаком. Директором компании был назначен экс-помощник нардепа Андрей Розов. Таким образом, создается впечатление, что из представительства известной бельгийской дноуглубительной компании «Ян де Нул Украина» превратилась в фирму-посредника для реализации интересов отечественных чиновников при освоении средств, выделяемых государством на дноуглубление портов.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наведались с обысками к председателю тендерного комитета Широкову и в офис «Ян де Нул Украина». По одной из версий, в ходе обысков были найдены подтверждения связи Фаермарка и «Ян де Нул Украина».

Тем временем Широков запустил три новых тендера на дноуглубление в «Южном» общей стоимостью в 2,5 млрд грн, что спровоцировало новый скандал. Срок проведения торгов перенесен на месяц из-за большого количества жалоб дноуглубителей. По мнению Лещенко, назначенный еще при Януковиче Широков вообще не имеет права занимать должность, поэтому любые решения тендерного комитета могут быть оспорены.

Остальные места рейтинга занимают скандалы вокруг приобретения автомобилей для МВД, закупки дизеля «Укрзализныцей», а также покупки угля уже упомянутым выше «Центрэнерго».

Как сообщалось, в 2016 году в результате раскрытия коррупционных схем на госпредприятиях, детективам НАБУ удалось предотвратить расхищение более 580 млн грн и вернуть на счета государственных компаний более 100 млн грн. По словам директора Бюро Артема Сытника, в настоящее время НАБУ расследует более 280 уголовных производств, убытки государства по которым составили более 82,5 млрд грн.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: коррупция, тендеры, госзакупки, порт "Южный", Онищенко

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Депутаты требуют от ГПУ проверить причастность Фаермарка к коррупции в «Южном»

Депутаты требуют от ГПУ проверить причастность Фаермарка к коррупции в «Южном»

"> Второй срок для братьев де Нул

Второй срок для братьев де Нул

"> Бальчун «крышует» контрабандный вывоз украинского леса за рубеж

Бальчун «крышует» контрабандный вывоз украинского леса за рубеж

"> СМИ: «В БПП требуют привлечь начальника АМПУ в порту «Южном» к ответственности»

СМИ: «В БПП требуют привлечь начальника АМПУ в порту «Южном» к ответственности»

Загрузка...

Последние новости

15:43

В США 19 хоккеисток отравились угарным газом

15:24

Суд на три месяца продлил арест Улюкаева

15:14

Главные скандалы при госзакупках 2016 года – схемы Онищенко и тендер Широкова в «Южном»

15:06

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в новом формате

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Глава "УЗ" направил в Одессу комиссию из-за жалобы на холодный вагон со снегом

Глава "УЗ" направил в Одессу комиссию из-за жалобы на холодный вагон со снегом »

Харьков

Жуткое ДТП: "ЗИЛ" смял легковушку, два человека погибли (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткое ДТП: "ЗИЛ" смял легковушку, два человека погибли (ФОТО, ВИДЕО) »

Донбасс

Общественники хотят добиться отмены новых штампов для переселенцев

Общественники хотят добиться отмены новых штампов для переселенцев »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.