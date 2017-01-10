Главные скандалы при госзакупках 2016 года – схемы Онищенко и тендер Широкова в «Южном»

Поставки газа для госкомпании «Центрэнерго» и тендер на дноуглубление в порту «Южный» признаны самыми громкими скандалами при распределении бюджетных средств.

Рейтинг топ-5 скандалов на госзакупках составлен сайтом «Вести» на основе опроса депутатов парламентского комитета по противодействию и предотвращению коррупции, представителей антикоррупционных организаций, политологов и экономистов.

Главным коррупционным скандалом года, бесспорно, стали откровения беглого народного депутата Александра Онищенко. НАБУ оценивает ущерб, нанесенный государству его «газовыми схемами», в сумму почти 3 млрд грн. Основные обвинения, выдвинутые Онищенко, связаны с уходом от уплаты налогов и отмыванием средств. Принимал депутат участие и в непрозрачных, по мнению экспертов, схемах при госзакупках.

Компания «Газтранспроект», которая, как поговаривают, связана с Онищенко, поставила госпредприятию «Центрэнерго» 19 млн кубометров газа. Договор был заключен без открытых торгов на сумму 194,63 млн грн, т.е. стоимость тысячи кубометров газа составила 10,244 тыс. грн., что практически вдвое дороже граничной цены для промышленности, определенной НКРЭКП на то время – 6,6 тыс. грн.

На втором месте, согласно результатам опроса, тендер на дноуглубление в порту «Южный», организованный комитетом под руководством начальника южненского филиала Администрации морских портов Максима Широкова.

Победу в конкурсе получила компания «Ян де Нул Украина», запросившая почти на 90 млн грн больше конкурентов. Механизм возможной коррупционной схемы выглядит так: минувшим летом, через два месяца после объявления тендера, 55% акций «Ян де Нул Украина» перешли от бельгийских собственников двум кипрским компаниям, якобы аффилированным со «смотрящим» от «Народного фронта» за морскими портами Сергеем Фаермаком. Директором компании был назначен экс-помощник нардепа Андрей Розов. Таким образом, создается впечатление, что из представительства известной бельгийской дноуглубительной компании «Ян де Нул Украина» превратилась в фирму-посредника для реализации интересов отечественных чиновников при освоении средств, выделяемых государством на дноуглубление портов.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наведались с обысками к председателю тендерного комитета Широкову и в офис «Ян де Нул Украина». По одной из версий, в ходе обысков были найдены подтверждения связи Фаермарка и «Ян де Нул Украина».

Тем временем Широков запустил три новых тендера на дноуглубление в «Южном» общей стоимостью в 2,5 млрд грн, что спровоцировало новый скандал. Срок проведения торгов перенесен на месяц из-за большого количества жалоб дноуглубителей. По мнению Лещенко, назначенный еще при Януковиче Широков вообще не имеет права занимать должность, поэтому любые решения тендерного комитета могут быть оспорены.

Остальные места рейтинга занимают скандалы вокруг приобретения автомобилей для МВД, закупки дизеля «Укрзализныцей», а также покупки угля уже упомянутым выше «Центрэнерго».

Как сообщалось, в 2016 году в результате раскрытия коррупционных схем на госпредприятиях, детективам НАБУ удалось предотвратить расхищение более 580 млн грн и вернуть на счета государственных компаний более 100 млн грн. По словам директора Бюро Артема Сытника, в настоящее время НАБУ расследует более 280 уголовных производств, убытки государства по которым составили более 82,5 млрд грн.