Таиланд отказался от покупки украинских танков

Тайские военные выбрали китайского производителя исходя из соотношения цены и качества

Таиланд расторг контракт с Украиной на поставку танков «Оплот» производства Харьковского завода имени Малышева. Об этом сообщают Вести со ссылкой на Bangkok Post.

Министр обороны Правит Вонгсумон посетил Китай и выбрал производителя исходя из соотношения цены и качества. Также Китай станет консультантом Таиланда по вопросу совместных инвестиций в танкостроение и использование машин. Контракт подписан на поставку 28 единиц техники VT-4 с возможностью увеличения количества покупаемых единиц в дальнейшем.

По словам генерала Вонгсумона, основной проблемой в комплектации армии страны стал контракт с Украиной, которая должна была поставить тайской армии в октябре 2017 года 49 танков «Оплот», но после того, как с поставкой начались проблемы, армейский комитет страны, принимающий решение о закупке техники, решил сократить количество танков, покупаемых в Украине, и вместо этого покупать в Китае. Ситуация с поставками была обусловлена главным образом внутренней ситуацией в Украине, объяснили в Минобороны.

Несмотря на общий заказ в 49 боевых машин, который бы подписан еще в 2011 году, украинская сторона предоставила Таиланду лишь 20 «Оплотов» только в 2016 году.

VT-4 – разработка китайской корпорации Norinco, основной китайский танк после ZTZ, который начал поставляться в армию с 2013 года.