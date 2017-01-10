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Таиланд отказался от покупки украинских танков

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Контракт от 2011 года на поставку техники был Украиной сорван

Тайские военные выбрали китайского производителя исходя из соотношения цены и качества

Таиланд расторг контракт с Украиной на поставку танков «Оплот» производства Харьковского завода имени Малышева. Об этом сообщают Вести со ссылкой на Bangkok Post.

Министр обороны Правит Вонгсумон посетил Китай и выбрал производителя исходя из соотношения цены и качества. Также Китай станет консультантом Таиланда по вопросу совместных инвестиций в танкостроение и использование машин. Контракт подписан на поставку 28 единиц техники VT-4 с возможностью увеличения количества покупаемых единиц в дальнейшем.

По словам генерала Вонгсумона, основной проблемой в комплектации армии страны стал контракт с Украиной, которая должна была поставить тайской армии в октябре 2017 года 49 танков «Оплот», но после того, как с поставкой начались проблемы, армейский комитет страны, принимающий решение о закупке техники, решил сократить количество танков, покупаемых в Украине, и вместо этого покупать в Китае. Ситуация с поставками была обусловлена главным образом внутренней ситуацией в Украине, объяснили в Минобороны.

Несмотря на общий заказ в 49 боевых машин, который бы подписан еще в 2011 году, украинская сторона предоставила Таиланду лишь 20 «Оплотов» только в 2016 году.

VT-4 – разработка китайской корпорации Norinco, основной китайский танк после ZTZ, который начал поставляться в армию с 2013 года.

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Теги: танки, Оплот, Таиланд, контракт

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