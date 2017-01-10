ПриватБанку досталась казна Хмельницкого

Банк стал победителем конкурса по размещению на депозитах временно свободных средств еще одного городского бюджета

Казна еще одного города осядет в ПриватБанке. Финучреждение стало победителем конкурса по размещению на депозитах временно свободных средств городского бюджета Хмельницкого. Об этом 10 января сообщила пресс-служба ПриватБанка.

По условиям конкурса банк обеспечит выгодное размещение бюджетных средств на сумму 100 млн. грн. сроком на один год.

«В конкурсе участвовала четверка государственных банков: Укрэксимбанк, Укргазбанк, Ощадбанк и ПриватБанк», – сообщала руководитель бизнеса крупных и VIP-корпоративных клиентов Юго-Западного регионального управления ПриватБанка Елена Полякова.

Как ранее сообщали «Комментарии», национализированный ПриватБанк выиграл тендер на размещение на депозитах временно свободных средств городских бюджетов Чернигова и Черкасс.

«Согласно условиям конкурса ПриватБанк обеспечит выгодное размещение временно свободных бюджетных средств Черниговского городского совета в объеме свыше 300 млн. грн., а также более 100 млн. грн. средств городского бюджета Черкасс», – уточняли в банке.