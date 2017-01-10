Предпринимателям хотят дать время закрыться

В Верховную Раду внесли законопроект о трехмесячной отсрочке от уплаты ЕСВ «спящим» ФЛП

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предполагается трехмесячная отсрочка от уплаты единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей, которые не получают доход. Соответствующая законодательная инициатива (№5633) внесена главой парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктором Галасюком, а также лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко.

Верховной Раде предлагают освободить физических лиц-предпринимателей, которые не успели ликвидироваться до 2017 года, от уплаты единого социального взноса в первом квартале текущего года. Соответствующий законопроект №5633 зарегистрирован в парламенте 4 января, информирует Капитал.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, обязательства платить единый социальный взнос независимо от наличия дохода создало неудобства для многих категорий физических лиц. «Такая ситуация спровоцировала массовые очереди в государственных регистраторов и повысила уровень социальной напряженности.

Авторы документа указывают, что из-за позднего принятия поправок в Налоговый кодекс у «спящих» ФОП и самозанятых лиц было всего четыре дня, чтобы с нового года избежать уплаты ЕСВ в размере 704 гривен ежемесячно.

Как известно, с 1 января 2017 года вступил в силу Закон №1774-VIII, согласно которому ФЛП, которые не будут получать доходов в 2017 году, также обязаны платить ЕСВ, минимальный размер которого с 1 января составляет 704 грн. Ранее ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить ЕСВ.