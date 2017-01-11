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Деньги

В Украине появился еще один неплатежеспособный банк

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Обещают, что 97% вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме

Официальная причина признания неплатежеспособным - невыполнение финучреждением требований по капитализации

НБУ признал неплатежеспособным Платинум Банк. Об этом сообщает  ubr.ua,  ссылаясь на пресс-службу регулятора.

 «ПАО «Платинум Банк»  подало в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение 2016 руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков-связанных лиц, предоставления безвозвратной финансовой помощи от акционера, увеличение объема обеспечения по кредитам. Однако, по состоянию на 1 января 2017 банк не достиг положительного значения капитала», — отмечается в сообщении Нацбанка.

Как известно, 29 января было принято решение об увеличении капитала Платинум Банка на 120 млн. грн., однако ранее чиновники сообщали, что отрицательное значение его капитала составляло свыше 160 млн. грн.

Там также уточняется, что 97% (197 тыс. человек) всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме: они держали на его счетах до 200 тыс. грн. Общие объемы выплат оцениваются регулятором 4,8 млрд. грн.

Совладельцами Платинум Банка считались бизнесмены Борис Кауфман и Григорий Гуртовой. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что в  соцсетях поползли слухи о грядущих сокращениях в «Приватбанке».

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   © «Комментарии:», 2016

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