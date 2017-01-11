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Всемирный банк спрогнозировал рост экономики Украины

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В Украине будет наблюдаться рост экономики

В течение 2017 года в Украине будет наблюдаться рост экономики на уровне 2%.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».

Рост станет возможным благодаря достигнутому прогрессу нашей страны в реформировании системы государственных финансов, долговой политике, а также энергетического и банковского секторов.

«ВВП Украины будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ. Рост в 2017 году ожидается на уровне 2%, что неизменно по сравнению с прогнозами июня 2016 года», - говорится в докладе.

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Теги: рост экономики, Украина, Всемирный банк

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