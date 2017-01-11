Всемирный банк спрогнозировал рост экономики Украины

В течение 2017 года в Украине будет наблюдаться рост экономики на уровне 2%.
Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».
Рост станет возможным благодаря достигнутому прогрессу нашей страны в реформировании системы государственных финансов, долговой политике, а также энергетического и банковского секторов.
«ВВП Украины будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ. Рост в 2017 году ожидается на уровне 2%, что неизменно по сравнению с прогнозами июня 2016 года», - говорится в докладе.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: рост экономики, Украина, Всемирный банк
Последние новости
|
12:36
|
12:35
|
12:33
|
12:32
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0