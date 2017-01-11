Укрпочта приостановила прием коммунальных платежей

«Укрпочта» не продлило договор со столичным коммунальным предприятием Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) о приеме коммунальных платежей на его счета из-за убыточности данной услуги.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Укрпочта пересматривает контрактные отношения, чтобы, принимая во внимание социальную ответственность перед своими клиентами, работать без ущерба для предприятия. В рамках этой политики Укрпочта временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия Главный информационно-вычислительный центр», - сообщила пресс-служба предприятия.

Такой шаг обусловлен нерентабельностью сотрудничества Укрпочты с ГИВЦ, о чем свидетельствует анализ экономической эффективности предоставления услуг, в частности, услуги по приему платежей по договору с ГИВЦ, проведенный Укрпочтой во второй половине 2016 года.

По данным анализа компании, вознаграждение от принятых от населения платежей, которую получает за свои услуги Киевская городская дирекция Укрпочты, не обеспечивает покрытие расходов дирекции на предоставление таких услуг является убыточной для компании.

«В декабре Укрпочта обратилась к ГИВЦ с предложением поднять тариф на услуги предприятия по приему платежей. Поскольку ГИВЦ отказал в изменении тарифа, а срок действия соответствующего договора между двумя предприятиями завершался 31 декабря 2016 года, Укрпочта приняла решение не продлевать срок действия договора на невыгодных для себя условиях», - отмечается в сообщении.

При этом, Укрпочта надеется на скорейшее возобновление сотрудничества с ГИВЦ на взаимовыгодных условиях.