МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Укрпочта приостановила прием коммунальных платежей

0

Укрпочта приостановила оплату коммуналки из-за убыточности

«Укрпочта» не продлило договор со столичным коммунальным предприятием Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) о приеме коммунальных платежей на его счета из-за убыточности данной услуги.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

«Укрпочта пересматривает контрактные отношения, чтобы, принимая во внимание социальную ответственность перед своими клиентами, работать без ущерба для предприятия. В рамках этой политики Укрпочта временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия Главный информационно-вычислительный центр», - сообщила пресс-служба предприятия. 

Такой шаг обусловлен нерентабельностью сотрудничества Укрпочты с ГИВЦ, о чем свидетельствует анализ экономической эффективности предоставления услуг, в частности, услуги по приему платежей по договору с ГИВЦ, проведенный Укрпочтой во второй половине 2016 года. 

По данным анализа компании, вознаграждение от принятых от населения платежей, которую получает за свои услуги Киевская городская дирекция Укрпочты, не обеспечивает покрытие расходов дирекции на предоставление таких услуг является убыточной для компании. 

«В декабре Укрпочта обратилась к ГИВЦ с предложением поднять тариф на услуги предприятия по приему платежей. Поскольку ГИВЦ отказал в изменении тарифа, а срок действия соответствующего договора между двумя предприятиями завершался 31 декабря 2016 года, Укрпочта приняла решение не продлевать срок действия договора на невыгодных для себя условиях», - отмечается в сообщении. 

При этом, Укрпочта надеется на скорейшее возобновление сотрудничества с ГИВЦ на взаимовыгодных условиях.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Укрпочта, платеж

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> «Укрпочта» хочет продавать лекарства

«Укрпочта» хочет продавать лекарства

"> Аудит «Укрпочты» обойдется в 6 млн. грн.

Аудит «Укрпочты» обойдется в 6 млн. грн.

"> «Укрпочта» может лишить украинцев газет

«Укрпочта» может лишить украинцев газет

"> Чиновник разбогател на бензине «Укрпочты»

Чиновник разбогател на бензине «Укрпочты»

Загрузка...

Последние новости

12:36

НБА. «Кливленд» и «Лейкерс» потерпели поражения + ВИДЕО

12:35

Чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»

12:33

Inventec готова на выпуск продукции в США

12:32

Жириновский предложил переписать гимн России

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Свободный пляж. Прокуратура требует освободить Безлюдовку от незаконных построек

Свободный пляж. Прокуратура требует освободить Безлюдовку от незаконных построек »

Донбасс

"ДНР" подсчитала расходы на пенсии

"ДНР" подсчитала расходы на пенсии »

Запорожье

Отец с несовершеннолетним сыном совершили непоправимое

Отец с несовершеннолетним сыном совершили непоправимое »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.