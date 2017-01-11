Кредиторы ПриватБанка грозят Украине судом

Держатели еврооблигаций национализированного ПриватБанка обжалуют в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка,

Согласно сообщению, советником держателей выступает юридическая фирма Dechert.

Владельцы еврооблигаций, в числе которых компании First Geneva Capital Partners, Pala Assets и Pioneer Investment Management, рассчитывают таким образом получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

Агентству Bloomberg пока не удалось получить официальный комментарий какой-либо из сторон.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины рассмотрел вопрос о национализации ПриватБанка и принял решение, согласно которому все акции этого банка переходят в собственность государства.

Министр финансов Украины Александр Данилюк пообещал государственную защиту средствам вкладчиков ПриватБанка. А в Национальном совете реформ сообщили, что ПриватБанк на день приостановит корпоративные платежи, объяснив это технической необходимостью и особенностями законодательства.

Несмотря на оптимистичные заявления премьер-министра, главы НБУ, Минфина, украинцы в порыве паники снимали через банкоматы по два миллиарда гривен в день .

Также отмечалось, что по всей Украине не работало большинство банкоматов, а к тем, которые в рабочем состоянии, люди выстраиваются в огромные очереди для того, чтобы снять свои средства со счетов в Приватбанке.

В данный момент «Приватбанк» установил новые лимиты на снятие наличных денег.