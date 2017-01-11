В Украине взлетели цены на бензин и дизтопливо

В Украине продолжает дорожать автомобильное топливо. В конце декабря некоторые операторы АЗС подняли его цену на 50 копеек на литре, в начале года еще примерно на столько же, а теперь продавцы повысили расценки сразу на 1 грн/л.

Средняя стоимость бензина А-95 в Украине сейчас равна 23,87 грн/л, дизель продают по уже 21,43 грн/л, а сжиженный газ по 12,23 грн/л.

Основной причиной роста цен является падение наличной гривны с 25,6 до 28,10 грн./$. Нынешняя цена хоть и превышает покупательскую способность украинцев, но все же до сих пор ниже экономически обоснованной.

Как сообщали «Комментарии», с 1 января в Украине был упразднен ранее действовавший розничный акциз на продажу топлива, но вместе с тем на соответствующую величину подняли ставки базового акциза, который взымается при растормаживании импортных нефтепродуктов или производстве их внутри страны.