Всемирный банк не рискнул делать прогнозы после победы Трампа

Из-за отсутствия информации о четких действиях будущей администрации Дональда Трампа эксперты Всемирного банка прогнозируют снижение динамики глобального экономического роста на первое полугодие 2017 года

В текущем году экономический рост составит в глобальном измерении 2,7%, что на 0,1% меньше по сравнению с прогнозами, обнародованными в июне 2016 года.

«Господствует все больше неопределенности относительно будущего бюджетного и торгового курса и миграционной и внешней политики США», - отмечается в отчете.

При этом некоторые предложения Трампа все же могут стимулировать развитие экономики США и мира. Речь идет о планах по реализации инфраструктурных проектов и инвестиционных планах. Но в то же время предложенная Трампом торговая политика может несколько «затормозить» мировую экономику, считают экономисты Всемирного Банка.