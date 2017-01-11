Всемирный банк не рискнул делать прогнозы после победы Трампа

Из-за отсутствия информации о четких действиях будущей администрации Дональда Трампа эксперты Всемирного банка прогнозируют снижение динамики глобального экономического роста на первое полугодие 2017 года
В текущем году экономический рост составит в глобальном измерении 2,7%, что на 0,1% меньше по сравнению с прогнозами, обнародованными в июне 2016 года.
«Господствует все больше неопределенности относительно будущего бюджетного и торгового курса и миграционной и внешней политики США», - отмечается в отчете.
При этом некоторые предложения Трампа все же могут стимулировать развитие экономики США и мира. Речь идет о планах по реализации инфраструктурных проектов и инвестиционных планах. Но в то же время предложенная Трампом торговая политика может несколько «затормозить» мировую экономику, считают экономисты Всемирного Банка.
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Источник: «Deutsche Welle»,
Теги: Всемирный банк, Экономика
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