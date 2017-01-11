Аэропорт Борисполь пошел на рекорд

Количество обслуженных пассажиров за год возросло на 1,37 млн.

В 2016 году Международный аэропорт Борисполь достиг максимальных показателей за всю историю существования предприятия. Количество обслуженных пассажиров за год возросло на 1,37 миллиона – до 8,65 млн. человек. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, передает Капитал.

Отмечается, что наибольший рост достигнут за счет привлечения с иностранных рынков трансферных пассажиров. За год количество таких пассажиров выросло на 0,76 млн. – до 2,31 млн. пассажиров.

«Миллионы транзитных пассажиров – это прибыль госпредприятия и пополнение бюджета. По сравнению с дореформенным 2014 годом отчисления в бюджет выросли в семь раз и составили в 2016 году 1,55 млрд. грн.», – отметил руководитель аэропорта Евгений Дыхне.

За 9 месяцев 2016 прибыль аэропорта Борисполь до налогообложения увеличилась в 2,7 раза и составила 1,26 млрд. грн.

По данным Госавиаслужбы, в 2016 году объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с 2015 годом на 31,2% и составили 8,27 млн. человек, в том числе международные – на 31,6% (до 7,47 млн. человек).