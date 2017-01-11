Депутаты озаботились судьбой ёлок

Ежегодно в Украине вырубают порядка 1 млн. ёлок и большинство – незаконно

Хотя нынешние новогодние праздники остались позади, а до следующих еще далеко, народные избранники уже сейчас начали искать способы дать по рукам охотникам за дармовыми елками, сообщает URB.ua.

В Верховной Раде появился законопроект №5635, предлагающий в разы увеличить штрафы за незаконную вырубку деревьев зимой.

Автор документе депутат от БПП Дмитрий Голубов в пояснительной записке указывает, что ежегодно в Украине вырубают порядка 1 млн. елок и большинство – незаконно. Росту армии нарушителей способствует слишком мягкое наказание – штраф составляет всего 85–204 грн., тем временем лесам наносится непоправимый ущерб.

Чтобы пресечь желание украинцев заполучить дармовую елку, нардеп предлагает увеличить штрафы за зимнюю вырубку с нынешних 7-12 до 30-40 необлагаемых налогом минимумов (до 510–680 грн.).

Этот шаг, по мнению Голубова, должен не только уменьшить незаконные вырубки, но и пополнит государственный бюджет. Ведь если предположить, что контролеры выпишут штрафы хотя бы 10% браконьерам, казна получит, как минимум, 250 млн. грн.