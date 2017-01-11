Украина потребует от России возмещения ущерба

В Минске будет поднят вопрос компенсаций за разрушения на оккупированных территориях

Украина будет требовать от РФ компенсаций за причиненный ущерб территориям и гражданам РФ в рамках минских переговоров.

Об этом журналистам заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет 4 власть.

«Такая проблема есть, и она будет решаться в рамках Минского процесса – оккупация украинской территории иностранным государством, в том числе вопросы с имущественными правами наших граждан, которые были нарушены из-за оккупации», – заявил министр.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предъявит России иск на $2,6 млрд. за присвоенные активы в Крыму.