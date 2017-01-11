Украинцам поможет расплатиться «Лео»

НБУ зарегистрировал еще одну внутригосударственную платежную систему

Национальный банк 3 января зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему «Лео». Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, сообщает БизнесЦензор.

Платежной организацией системы «Лео» является ООО «ФК Леогейминг Пей», владельцем которого является ООО «Инвест Пей».

Учредителями «Инвест Пей» являются Алена Шевцова и Александр Самуленко (ранее являлся директором ООО «Фаст Пей»).

Как сообщалось ранее, в октябре Национальный банк обязал банки и небанковские учреждения прекратить работу с российскими платежными системами.