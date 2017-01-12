Миллионы экс-премьер-министра Украины Лазаренко нашли в Литве

Обнаруженный в Литве счет принадлежал ликвидированному банку Лазаренко European Federal Credit Bank

В литовском отделении шведского банка SEB обнаружен счет экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, на котором заморожены 30 миллионов долларов. Об этом пишет издание «Страна».

Сообщается, что последние 17 лет литовские суды каждые несколько месяцев продолжают заморозку этих средств. А литовские журналисты, которые и обнаружили счет, провели собственное расследование и заявляют, что оставшиеся 30 миллионов - это часть более внушительной суммы 200-250 миллионов долларов, которые связывают с Лазаренко. Эти средства были заморожены в нескольких странах в 2004 году.

Обнаруженный в Литве счет принадлежал ликвидированному банку Лазаренко European Federal Credit Bank.

В самом банке SEB отказались сообщать информацию о своих клиентах, но подтвердили сотрудничество с правоохранительными органами.

Ранее «Комментарии" писали о том, что совладельца сети магазинов АТБ Буткевича допросят по делу Лазаренко.