Стала известна цена на европейский газ для Украины

В конце прошлого года европейский газ обходился Украине по $230 за тысячу кубометров, сообщает Минэкономразвития и торговли.

«Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в период с 1 по 31 декабря 2016 года составила 6006,65 грн или же $230 за тысячу кубометров», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в прошлом году Украина до 30,3 млрд кубометров сократила потребление природного газа, т.е на 4% меньше, чем в позапрошлом году.

Как сообщали «Комментарии», с 1 января 2017 года выросла цена российского газа для Украины.

Напомним, 5 декабря Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» уплатить Украине штраф и пеню за его просрочку на общую сумму 171,8 млрд грн (около $6,8 млрд) по антимонопольному делу.

Также сообщалось о том, что Антимонопольный комитет Украины требовал взыскать с «Газпрома» штраф по обвинению в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа Украины.

Позднее Россия получила устные гарантии Еврокомиссии, что решение Хозяйственного суда Киева о взыскании по антимонопольному штрафу не будет распространяться на российский газ, транспортируемый потребителям Евросоюза.