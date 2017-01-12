В Нацбанке рассказали, как с кредиток дистанционно крадут деньги

Существует возможность получить электронные деньги с бесконтактной карты дистанционно, такое мнение выразили в Национальном банке Украины (НБУ), говорится на сайте регулятора.

Однако по мнению экспертов НБУ, дистанция должна быть очень маленькой, что ставит под сомнение полную бесконтактность такой операции.

Отмечается, что с учетом того, что карточка обычно хранится в месте, которое обеспечивает такое расстояние: портмоне, кошелек, сумка.

По словам регулятора, бесконтактные карты имеют диапазон действия 0-5 см.

В НБУ отметили, что использование платежной карты для расчетов в торговых сетях безопасно, поскольку при осуществлении операций используется чип, встроенный в платежную карту, который на сегодня практически невозможно подделать.

Также отмечается, что уменьшения риска мошенничества банки устанавливают требование введения ПИН-кода на операции.