На финансирование партий из госбюджета выделили 398 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) распределило средства более 398 млн грн на финансирование политических партий в 2017 году,

Соответствующим решением Радикальной партии Олега Ляшко выделено 38 млн 257,9 тыс. грн, «Самопомочи» - 56 млн 394,56 тыс. грн, «Блоку Петра Порошенко» - 112 млн 103,6 тыс. грн, «Оппозиционному блоку» - 48млн 467,7 тыс. грн, «Батькивщине» - 29 млн 182,2 тыс. грн, «Народному фронту» - 113 млн 753,5 тыс. грн, сообщает пресс-служба НАПК.

Председатель Национального агентства Наталья Корчак сообщила, что всего в этом году из госбюджета выделено более 398 млн грн.

Также она отметила, что в прошлом году партии получили средства только за III и IV кварталы, то в 2017 году они будут финансироваться ежеквартально в предусмотренном законодателем объеме.

фото: zik.ua