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Украина исчерпала квоты 2017 года на поставки мёда в ЕС

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К 11 января объемы тарифных квот для беспошлинного экспорта украинского меда использованы полностью

Квота на импорт мяса птицы на первый квартал тоже полностью исчерпана

По состоянию на 11 января 2017 года квоты на импорт украинского меда европейскими странами исчерпан на 100%, на 64% исчерпана квота на сахар, на 78% – на виноградные и яблочные соки. Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сообщает Капитал со ссылкой на министерство.

«Уже полностью использованы объемы тарифных квот для беспошлинного экспорта украинского меда. Квота на импорт мяса птицы на первый квартал текущего года также полностью исчерпана», – рассказала заместитель министра.

По словам Трофимцевой, за 2016 год были использованы полностью квоты на мед, сахар, овес, ячменную крупу и муку, солод, кукурузу, обработанные томаты и другие продуктовые группы.

«Новая статистика снова подчеркивает важность нашей работы в вопросах расширения доступа украинских аграрных экспортеров к рынкам ЕС. Этот вопрос будет оставаться в 2017 году на повестке дня работы нашей команды», – подчеркнула она.

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Теги: мед, квота, ЕС

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