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«Киевстар» резко повышает цены с 1 февраля

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Мобильный оператор закрывает часть старых тарифов и переводит абонентов на нынешнюю линейку «Разговоры/Онлайн»

Оператор принудительно переведет абонентов со старых пакетов на действующую линейку

C 12 января мобильный оператор «Киевстар» закрывает часть старых тарифов и переводит абонентов на нынешнюю линейку «Разговоры/Онлайн». Об этом говорится в сообщении на сайте оператора, сообщает URB.ua.

Так, например, абоненты тарифа «Звонки+ и Киевстар Смартфон» будут переведены на «Киевстар Онлайн». Первые будут платить 70 грн. в месяц вместо 50 грн. Но количество включенного в пакет интернет-трафика при этом возрастет с 50 Мб до 1000 Мб. Вторые будут платить 70 грн. в месяц вместо прежних 55 грн. При этом интернет-пакет будет расширен с 500 до 1000 Мб, появится пакет на 60 минут на другие сети.

Абоненты тарифа «Прості Речi» будут переведены на тариф «29». Вместо включенных в него бесплатных 200 минут внутри сети они получат безлимит за 1,5 грн. в сутки.

Изменятся также условия некоторых действующих тарифных планов («Свободный Киевстар», «29»). Примечательно, что в некоторых старых тарифных планах, которые продолжат работать, повысится плата на звонки на другие сети. Например, в тарифе «Свободный Киевстар 35» стоимость минуты на сети конкурентов возрастет с 37 коп./мин до 60 коп./мин. Переведенные с «Простих Речей» на тариф «29» абоненты вместо 31 коп./мин будут платить 60 коп./мин.

Следует напомнить, что с 2017 года доступ на сети конкурентов наоборот подешевел для операторов. Телеком-регулятор снизил с 1 января оптовый интерконнект тариф с 23 коп. до 15 коп. за минуту.

С 1 февраля закроются также более дешевые тарифы для контрактных абонентов. Прекращают действовать тарифные планы «Все за 40» (абоненты будут переведены на «Все за 65»), «Все за 70» (будет «Все за 90»), «Все за 120» (будет «Все за 125»), «Все за 95» (будет «Все за 110») и «Все за 150» (будет «Все за 175»). Таким образом связь для этих категорий подорожает на 5–25 грн. Но пакет услуг будет расширен.

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Теги: Киевстар, оператор, тарифы, абоненты

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