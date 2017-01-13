НАБУ взялось за главу НБУ Валерию Гонтареву

Расследование инициировал прокурор ГПУ, написавший в НАБУ рапорт о махинациях с активами ликвидированных банков

Расследование фактов возможных злоупотреблений полномочиями со стороны должностных лиц Национального банка Украины начало Национальное антикоррупционное бюро . Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

«На основании моего рапорта Национальному антикоррупционному бюро начато расследование деятельности Гонтаревой и Ворушилина… В рапорте я поднял вопрос о махинациях с активами ликвидированных банков на сумму около 315,6 млрд грн и о возможной причастности к таким махинациям главы НБУ и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц», - написал в соцсети Куценко.

Также на своей странице в соцсети Владислав Куценко разместил письмо главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого нардепу от «Батькивщины» Сергею Соболеву, в котором говорится, что уголовное производство открыто относительно возможных нарушений должностными лицами НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц при оценке активов ликвидируемых банков.

В самом же Нацбанке Украины сообщили, что оценка стоимости активов отнесенных к категории неплатежеспособных банков не входит в функции должностных лиц регулятора. Субъектов оценочной деятельности определяет Фонд гарантирования вкладов, а действуют они на основании лицензии выданной Фондом госимущества, говорится в сообщении. Свой ответ пресс-служба НБУ опубликовала на странице в Facebook. Там же, со ссылкой на главу НБУ Валерию Гонтареву сообщается:

«Проблема оценки активов банков находится в иной плоскости. На самом деле, речь о недостоверной оценке активов неплатежеспособных банков ими самим. Активов на 400 млрд грн в неплатежеспособных банках никогда не было. На самом деле это были либо «мусорные» ценные бумаги, которые находились в залоге, либо несуществующие объекты: земля или дома, которые были оценены в десятки раз выше реальной стоимости. Некорректная оценка залогов стала одной из причин выведения этих банков с рынка. Реальная стоимость активов, которые были на балансах неплатежеспособных банков составляет около 100 млрд грн и эта стоимость была подтверждена международными экспертами».

Ранее«Комментарии» писали о том, что Гонтарева утаила в декларации долг на 15 миллионов.