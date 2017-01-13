Донбасс освобоил менее 10% средств на восстановление

Донецкая область освоила менее 10% средств на восстановление, Луганская немного больше, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.
Она отметила, что в 2016 году своим решением Верховная Рада перераспределила почти 4 млрд грн, которые направила на восстановление инфраструктурных и социальных объектов в Донецкой (почти 3 млрд) и Луганской (1 млрд) областей.
«В Донецкой области было определено 596 объектов, на Луганщине - 150. Правда, на сегодняшний день начата работа только по половине определенных объектов, пока что еще проходят тендерные процедуры и должна отметить достаточно низкий уровень освоения выделенных государством средств – в Донецкой области менее 10%, на Луганщине - чуть больше», -написала она на своей странице в Фейсбуке.
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