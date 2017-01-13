В Украине в асфальт в этом году «закопают» 30 млрд гривен

В Украине планируется отремонтировать 2-2,5 тыс. км автомобильных дорог и 80 мостов, на ремонт которых государство выделило 30 млрд гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он отметил, что этого финансирования недостаточно, но это больше, чем мы могли получить, – отметил чиновник и пообещал, что с 2018 года будет работать дорожный фонд.

В 2016 году мы капитально отремонтировали около тысячи километров дорог. Это рекордное количество километража за последнее десятилетие… В 2017 году мы планируем отремонтировать таким образом минимум 2-2,5 тыс. км и около 80 мостов», – сказал министр в эфире 1+1.

Омелян также сообщил, что в 2016 году стоимость капитального ремонта 1 км дороги в среднем составляла 7 млн гривен, что намного дешевле, чем в 2012 году.