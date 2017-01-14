Финбанк намерен самоликвидироваться

1 февраля состоится внеочередное собрание акционеров Финбанка в повестку дня вынесены в вопросы о ликвидации Финбанка.
Отмечается, что будут рассмотрены такие вопросы:
о ликвидации Финбанка по инициативе собственников;
об избрании ликвидационной комиссии Финбанка;
об утверждении порядка и сроков ликвидации Финбанка.
Мажоритарным акционером Финбанка является Александр Грановский - бизнес-партнер Бориса Кауфмана, владельца Platinum Bank. Кауфман ранее тоже входил в число акционеров Финбанка.
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Источник: «FinBalance
Теги: ликвидация бизнеса, банк, бизнес
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