Финбанк намерен самоликвидироваться

1 февраля состоится внеочередное собрание акционеров Финбанка в повестку дня вынесены в вопросы о ликвидации Финбанка.

Отмечается, что будут рассмотрены такие вопросы:

о ликвидации Финбанка по инициативе собственников;

об избрании ликвидационной комиссии Финбанка;

об утверждении порядка и сроков ликвидации Финбанка.

Мажоритарным акционером Финбанка является Александр Грановский - бизнес-партнер Бориса Кауфмана, владельца Platinum Bank. Кауфман ранее тоже входил в число акционеров Финбанка.