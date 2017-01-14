Moody´s оштрафовали на 864 млн долларов за «липовые» рейтинги

Американское рейтинговое агентство Moody´s в 2008 году опубликовало неправдивые рейтинги ценных бумаг на рынке недвижимости США и теперь будет оштрафовано на более чем 860 млн долларов штрафов за публикацию ложных рейтингов в 2008 году.
В Минюсте США отметили, что именно такую сумму выплат согласовали во время переговоров между руководством агентства и министерством юстиции США и представителями 21-го штата.
437,5 миллиона долларов пойдут на счет министерства юстиции США, а 426,3 миллиона долларов - отдельным штатам.
Напомним, Минюст США обвинил Moody´s в том, что они предоставляли слишком высокие рейтинги крайне рискованным ценным бумагам, которые отчасти подкреплялись проблемными ипотечными кредитами. Таким образом клиентов побудили покупать ценные бумаги, о высоких рисках которых они не догадывались. Эти ценные бумаги стали причиной краха на рынке недвижимости США и финансового кризиса 2008 года, считают в минюсте США.
Рейтинговое агентство не только должно будет выплатить круглую сумму Минюсту США, а также и обязано будет признать свое ложное поведение.
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Источник: «DW»,
Теги: Moody`s, рейтинг, США, информация
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