Самым дорогим городом Украины оказался не Киев

Одесса возглавила рейтинг самых дорогих украинских городов по стоимости жизни

Одесса возглавила украинский топ в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на рейтинг, опубликованный порталом Numbeo.

Так, южный украинский город занял 454-е место в мире, Киев – 458-е, Харьков – на 465-й позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).

В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города – Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк подвинули на 16-е место.

При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду

Фото: insta_odessit