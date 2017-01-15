На выплаты пенсий в ОРДЛО потребуется 30 млрд. грн. ежегодно

На временно оккупированных украинских территориях сейчас проживают порядка 1 млн. 200 тыс. пенсионеров

Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд. грн. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева телеканалу 112, сообщает ЛИГА.Новости.

«Если у нас сегодня на территории, которую временно оккупировали, проживает порядка 1 млн. 200 тыс. пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1,7 тыс. грн., на Донбассе она была больше, где-то около 2 тыс. грн., это порядка 30 млрд. грн. в год, только на пенсионное обеспечение», – говорит Рева.

Разговоры о содержании Донбасса Россией на сумму $3 млрд. говорят о том, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа, добавил Рева.

К тому же эта сумма пойдет на поддержку военной оккупации, а не на содержание мирных жителей Донбасса, заключил министр.