В Украине подорожают рыба и морепродукты

Цена на них повысится ровно на столько, на сколько повысился курс доллара

Импортная рыба и морепродукты будут дорожать в Украине из-за того, что растет курс доллара и евро. Об этом корреспонденту ГолосUA заявил директор Украинской ассоциации торговых сетей Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, собственной рыбы у нас в стране практически нет, потому что сезон вылова уже закончился. В стране, конечно, вылавливают рыбу, но не в тех количествах, которые традиционно потребляет внутренний рынок.

«Мы рыбу сейчас рыбу в основном импортируем. Импорт, разумеется, более дорогой, чем украинская продукция. Поэтому импортная рыба будет дорожать в том числе и из-за того, что растет курс доллара и евро», – отмечает Дорошенко.

Эксперт объяснил, что в январе перезаключаются контракты на поставку рыбы в Украину.

«Соответственно, при заключении новых контрактов мы уже должны будем платить по текущему курсу. Курс евро и доллара, как известно, в настоящее время высокий. Соответственно, это скажется на стоимости импортной морской рыбы и морепродуктов. Цена на рыбу повысится ровно на столько, насколько подорожал курс доллара. Подорожал он на 4%, вот на 4% подорожает и вся рыба и морепродукты», – резюмирует он.