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Деньги

Стало известно, вкладчикам каких банков-банкротов вернут сбережения

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Сегодня начнут выплаты вкладчикам двух банков-банкротов

С сегодняшнего дня Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжит выплачивать компенсацию по депозитам клиентам «Дельта Банка» и банка «Крещатик»,сообщила пресс-службаФГВФЛ

Для получения депозитов клиентам «Дельта Банка» нужно обратиться в отделения банка-агента «Укргазбанк», выплаты продолжаться до 24 февраля включительно. 

До 24 февраля клиенты обанкротившегося банка «Крещатик» смогут получить свои вклады в отделениях-банка-агента «ПУМБ». 

Для получения выплат нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код. Наследникам вкладчиков заранее в ФГВФЛ нужно предоставить нотариально заверенную копию свидетельства на право на наследство.

Также с 16 января свои вклады начнут получать, и клиенты «Инвестбанка».

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Теги: Хрещатик, вклады, банк, банкротство

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