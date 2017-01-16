Стало известно, вкладчикам каких банков-банкротов вернут сбережения

С сегодняшнего дня Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжит выплачивать компенсацию по депозитам клиентам «Дельта Банка» и банка «Крещатик»,сообщила пресс-службаФГВФЛ
Для получения депозитов клиентам «Дельта Банка» нужно обратиться в отделения банка-агента «Укргазбанк», выплаты продолжаться до 24 февраля включительно.
До 24 февраля клиенты обанкротившегося банка «Крещатик» смогут получить свои вклады в отделениях-банка-агента «ПУМБ».
Для получения выплат нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код. Наследникам вкладчиков заранее в ФГВФЛ нужно предоставить нотариально заверенную копию свидетельства на право на наследство.
Также с 16 января свои вклады начнут получать, и клиенты «Инвестбанка».
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Теги: Хрещатик, вклады, банк, банкротство
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