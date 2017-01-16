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УХТА требует повысить стоимость транзита аммиака

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Украинская сторона настаивает на повышении тарифа на транзит аммиака

«Укрхимтрансаммиак» требует от «Тольяттиазот» подписать проект  Дополнительного соглашения к текущему контракту. Это приведет к повышению стоимости транзита аммиака. В свою очередь российское химпредприятие заявляет, что украинская сторона не предоставила ни экономических, ни юридических обоснований для повышения тарифа 

Остановленный 23 декабря 2016 года транзит аммиака производства ОАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) по состоянию на 13 января 2017 года так и не возобновлен Украинским государственным предприятием «Укрхимтрансаммиак» (УХТА).

 УХТА  намерена установить новый повышенный тариф на транзит аммиака и для этого требует от ТОАЗ подписать дополнительное соглашение к текущему контракту. Об этом пишет «Обозреватель».

 Как сообщает пресс-службы ТОАЗ, УХТА требует от ТОАЗ подписать проект Дополнительного соглашения №28, что приведет к увеличению тарифа на транзит аммиака с 43,77 до 45,10 долларов за тонну.

«При этом, ни экономических, ни юридических обоснований для применения предлагаемого нового тарифа УХТА не предоставил», - сообщили в пресс-службе ТОАЗа.

 По словам представителей  ТОАЗ, сейчас  продолжает действовать редакция договора, установленная допсоглашением  №9 от 18 апреля 2011 года, которая предусматривает обязанность УХТА осуществлять транзит аммиака по установленной договором цене в ранее согласованных объемах. В случае невыполнения договора, ТОАЗ планирует обратиться в суд, а также перенаправить запланированные к экспорту через территорию Украины объемы аммиака на покрытие растущих потребностей российского сельского хозяйства, в том числе  путем производства из него карбамида.

 В УХТА причины невозобновления транзита аммиака и требований компании повысить транзитный тариф комментировать отказались. Но  порекомендовали обратиться в Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) для  получения информации по поводу регулирования тарифной политики транзита аммиака. Однако в Министерстве журналистов снова переадресовали в приемную УХТА.

 Напомним, ранее Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу ТОАЗ по спору с МЭРТ, признав недействительным приказ МЭРТ от августа 2015 года о надбавке в размере 1.0 доллар/тонна/100 км за транзит аммиака по территории Украины. Эта надбавка действовала в отношении продукции ТОАЗ более года.

В декабре 2016 года действие Дополнительного соглашения №26 от 08 октября 2015 года, которое предусматривало применение вышеуказанной надбавки и, таким образом, сейчас  действующим является Контракт между ТОАЗ и УХТА в редакции Дополнительного соглашения №9 от 18 апреля 2011 года.

До 30 декабря 2016 ТОАЗ уплатил УХТА за услуги по транспортировке аммиака в период с 15 ноября по 23 декабря 3,89 млн  долларов США. Но  УХТА настаивают, что ТОАЗ должен уплатить и надбавку в размере 1.0 доллар./тонна/100 км, так как  она предусмотрена действовавшим в 2016 году дополнительным соглашением №26.

Законом о Государственном Бюджете Украины на 2017 год предусмотрено получение ренты за прокачку аммиака в размере 1,13 млрд  гривен. Таким образом, за каждый месяц отсутствия транзита бюджет недополучает около 100 млн  гривен.

Ранее «Комментарии" писали о том, что украинские заводы наши олигархи будут покупать под видом иностранцев.

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Теги: Тольяттиазот, транзит, аммиак

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