Суд признал криптовалюту E-Dinar Coin

Все операции, проводимые с E-Dinar Coin, могут быть приравнены к операциям с обычными деньгами, а, следовательно, криптовалюта должна считаться такой же валютой, как и доллар, рубль или гривна. Такое решение принял Харьковский апелляционный административный суд.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНАРКОИН» смогло отстоять позицию, что, E-Dinar Coin является официальным платежным средством. Криптовалюта имеет очевидное преимущество перед другими платежными средствами – она не облагается налогами и сборами со стороны государства и других регуляторов, дает возможность проводить транзакции в системе и работать с мировыми криптобиржами.

При всей законности криптовалюта остается под микроскопом правоохранительных, налоговых и правовых органов, которые призваны выполнять функцию контроля государства, и пытаются ужесточить надзор над криптовалютами, способными заменить фиатные деньги, которые эмитируются центральными банками-регуляторами и подвержены волатильности.

E-Dinar Coin функционирует на системе по технологии blockchain и использует алгоритм майнинга на основе delegated proof-of-stake (самый надежный метод распределения данных), а объем ее эмиссии, в отличие от конкурентов, имеет достаточный масштаб для обеспечения всех желающих средством для взаимных расчетов: быстро, анонимно, несмотря ни на какие границы и административные ограничения. Кроме того, E-Dinar Coin нацелена на развитие технологии blockchain, разработку новых универсальных проектов по сохранению окружающей среды и улучшение качества жизни каждого человека на земле.

Современные деньги – это обычная бумага, которая не обеспечена реальными активами. Поэтому деньги могут потерять свою покупательную способность и вызвать последующую гиперинфляцию. Криптовалюта же является единственным надежным выходом из этой нестабильной ситуации, негативно влияющей на глобальную финансовую систему.

Решение суда о легализации криптовалюты E-Dinar Coin доступно по ссылкам:

http://bit.ly/2iacVA7 и http://bit.ly/2isY2Xk