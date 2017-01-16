Эстонский бизнес бежит из Украины

В компании Skano уход объясняют плохими условиями торговли и неопределенной политической и экономической ситуацией

Эстонская деревообрабатывающая компания и производитель мебели Skano Group приняла решение завершить свою деятельность в Украине, сообщается на ее веб-сайте. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Skano Group AS решила закончить свою деятельность в Украине… Плохие условия торговли в Украине, под сильным влиянием неопределенной политической и экономической ситуации, привели к тому, что Skano несла потери в Украине в течение последних нескольких лет. Процесс закрытия начнется немедленно и должен быть завершен в марте этого года», – цитируется в сообщении председатель правления Skano Group Торфинн Лосвик.

В Украине Skano Group представлена через ООО «Скано Украина» (Киев).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей ООО «Скано Украина» зарегистрировано в 2007 году, основной вид деятельности – оптовая торговля мебелью, коврами и осветительными приборами.

Уставный капитал ООО «Скано Украина» составляет 50,5 тыс. грн.