МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

В ближайшие 25 лет в мире может появиться первый триллионер

0

Чтобы потратить триллион долларов, нужно ежедневно в течение 2738 лет расходовать по одному миллиону

Капитал восьми богатейших людей планеты сравнялся с капиталом 50% человечества

Организация Oxfam сообщила со ссылкой на доклад An economy for the 99 percent, что капитал восьми богатейших бизнесменов достиг объема средств половины мирового населения.

По данным исследователей, в восьмерку богатейших входят основатель Microsoft Билл Гейтс (США), основатель Inditex Амансио Ортега (Испания), гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (США), владелец Grupo Carso Карлос Слим Хелу (Мексика), исполнительный директор Amazon Джефф Безос (США), соучредитель Facebook Марк Цукерберг (США), исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (США) и глава компании Bloomberg LP Майкл Блумберг (США). Таким образом, состояние этих восьми бизнесменов равно общему состоянию 3,5 миллиарда человек.

Исследование также показало, что уже в ближайшие 25 лет в мире может появиться первый триллионер. По подсчетам Oxfam, чтобы потратить триллион долларов, нужно ежедневно в течение 2738 лет расходовать по одному миллиону.

Согласно данным Oxfam, сегодня семь из десяти человек живут в странах, где за последние 30 лет неравенство в доходах возросло. При этом, по прогнозам организации, потребуется порядка 170 лет, чтобы труд женщин оплачивался наравне с мужским.

Оxfam была основана в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим (Oxford Committee for Famine Relief). В настоящее время это международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Цель организации – решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости во всем мире.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Гейтс, бизнесмены, доллары, миллиардеры

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Российский олигарх заказал для внучки Элтона Джона, Мэрайю Кэри и Антонио Бандераса

Российский олигарх заказал для внучки Элтона Джона, Мэрайю Кэри и Антонио Бандераса

"> Победа Трампа обошлась Соросу в миллиард долларов

Победа Трампа обошлась Соросу в миллиард долларов

"> Беглый казахский миллиардер заявил, что намерен свергнуть власть Назарбаева

Беглый казахский миллиардер заявил, что намерен свергнуть власть Назарбаева

"> Главы Amazon и Facebook вошли в пятёрку богатейших американцев

Главы Amazon и Facebook вошли в пятёрку богатейших американцев

Загрузка...
Мажора Толстошеєва, що збив жінку на тротуарі в Києві, можуть виправдати
100510622619-річного мажора Станіслава Толстошеєва, що рік тому на смерть збив жінку на тротуарі у Києві, виправдають, – повідомляє прокуратура Києва. За даними
Oxfam: Вісім найбагатших людей світу володіють такими ж статками, що й 50% населення Землі
9b85776ac9770eОрганізація із протистояння бідності Oxfam підрахувала, що вісім найбагатших людей світу володіють такими ж статками, що й половина населення землі, тобто 3,6

Последние новости

21:52

В ближайшие 25 лет в мире может появиться первый триллионер

21:45

Каталонцев будут агитировать за независимость

21:33

Порошенко обнародовал планы на год

21:10

Ватиканский McDonalds ударился в благотворительность

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Кровавый снег: кошмарные подробности с места уличной поножовщины (ФОТО)

Кровавый снег: кошмарные подробности с места уличной поножовщины (ФОТО) »

Харьков

Харьков назвали самым опасным городом Восточной Европы

Харьков назвали самым опасным городом Восточной Европы »

Одесса

Новоизбранный депутат Ширяевской громады отказался от мандата

Новоизбранный депутат Ширяевской громады отказался от мандата »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.