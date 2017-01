Капитал восьми богатейших людей планеты сравнялся с капиталом 50% человечества

Организация Oxfam сообщила со ссылкой на доклад An economy for the 99 percent, что капитал восьми богатейших бизнесменов достиг объема средств половины мирового населения.

По данным исследователей, в восьмерку богатейших входят основатель Microsoft Билл Гейтс (США), основатель Inditex Амансио Ортега (Испания), гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (США), владелец Grupo Carso Карлос Слим Хелу (Мексика), исполнительный директор Amazon Джефф Безос (США), соучредитель Facebook Марк Цукерберг (США), исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (США) и глава компании Bloomberg LP Майкл Блумберг (США). Таким образом, состояние этих восьми бизнесменов равно общему состоянию 3,5 миллиарда человек.

Исследование также показало, что уже в ближайшие 25 лет в мире может появиться первый триллионер. По подсчетам Oxfam, чтобы потратить триллион долларов, нужно ежедневно в течение 2738 лет расходовать по одному миллиону.

Согласно данным Oxfam, сегодня семь из десяти человек живут в странах, где за последние 30 лет неравенство в доходах возросло. При этом, по прогнозам организации, потребуется порядка 170 лет, чтобы труд женщин оплачивался наравне с мужским.

Оxfam была основана в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим (Oxford Committee for Famine Relief). В настоящее время это международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Цель организации – решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости во всем мире.