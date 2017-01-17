Бахматюк призывал власти не допустить рейдерского захвата его компании Нацбанком (документ)

Глава совета директоров агрохолдинга «Укрлэндфарминг» Олег Бахматюк обратился к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой не допустить рейдерского захвата его компании Национальным банком лично главой НБУ Валерией Гонтаревой

Об этом говорится в заявлении его пресс-службы.

По словам бизнесмена, на протяжении 2,5 лег агрохолдинг испытывает перманентные попытки рейдерского захвата, а также информационные и юридические атаки, финансового и правового давления со стороны Национального банка Украины.

Кроме того, он отметил, что в отношении «Укрлэндфарминга» глава НБУ Валерия Гонтарева использует свое служебное положение и средства воздействия чиновника высокого ранга, распространяет ложную информацию об акционерах, родственных компаниях, финансовых учреждениях, тем самым уничтожая компанию, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков

Олег Бахматюк напомнил, что в прошлом году агрохолдинг произвел продукции более чем на 1,2 млрд долларов, при этом было уплачено 2 млрд гривен и выплачено зарплат сотрудникам на 2,5 млрд гривен.

Также он отметил, что в 2014 году Национальный банк Украины признал неплатежеспособными два аффилированных с Ukrlandfarming банка ("Финансовая инициатива» и VAB Банк).

«Дисконтировав ОВГЗ на 2 млрд гривен, НБУ спровоцировал непоправимую «дыру» в балансе, которая не была обоснована рыночными условиями, таким образом это стало формальным основанием для введения временной администрации», - сказал он.

Также он подчеркнул, что суды подтвердили незаконность списания облигаций по заниженной стоимости, и отметил, что часть этих ОВГЗ были перепроданы компании ICU, совладельцем которой ранее была нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева.

«На введении временной администрации фактически заработали партнеры Гонтаревой В.А.» – добавил он.

Также он напомнил, что ранее был предложен приемлемый вариант реструктуризации долгов перед банками с усилением залогов и понятными экономическими сроками, однако глава НБУ похоже совсем не заинтересована в возврат средств в финансовую систему, ни в уменьшение расходов Фонда гарантирования вкладов, ни стабильность работы предприятий, где работает 37 тысяч человек и, которые создают до 1,5% ВВП Украины.

Также он сообщил, что распространяемая через сайт Национального банка Украины информация о задолженности перед государством акционера «Укрлэндфарминг» в размере 38 млрд гривен является недостоверной.

По словам Бахматюка, задолженность перед НБУ и Фондом гарантирования на 1 января 2017 составляет 20,6 млрд гривен ("Финансовая инициатива» - 11,5 млрд гривен и VAB Банк - 9,1 млрд гривен).

Кроме того, он добавил, что также не соответствует действительности и информация об объеме кредитов связанным лицам в VAB Банке, которая по его оценкам составляла 4,8 млрд гривен (23,3% от объем долгов).

Глава совета директоров агрохолдинга «Укрлэндфарминг» уверен, что распространение НБУ недостоверной информации является манипуляцией и провокацией, которые направлены с целью причинения вреда деловой репутации компании и акционерам.

Бахматюк уверен, что поддержка президента Украины и премьер-министра помогут искоренить информационные и юридические провокации Национального банка и лично главы НБУ.