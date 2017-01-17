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Стало известно, когда МВФ может выделить Украине очередной транш

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Минфин прогнозирует получение около миллиарда долларов от МВФ

Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ через пару недель, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Мы планируем получить около миллиардов долларов», – отметил министр.

По его словам, Украина продолжает реформировать свою экономику для получения следующих траншей от МВФ, в том числе приняв госбюджет на 2017 год с дефицитом 3%.

Кроме того, транш МВФ очень ждет и президент США.

«Я уверен, что через несколько недель состоится заседание совета директоров МВФ, и мы должны получить его (транш, – ред.)», - сказал он в Давосе.

Как сообщали «Комментарии», Международный валютный фонд изменил меморандум, в котором перечислены условия сотрудничества с Украиной. В нем 12 пунктов, 7 из которых - новые.

Ранее сообщалось о том, что решение о предоставлении очередного транша Украине будет увязано с регулированием вопроса по долгу России.

Напомним, что от результатов работы миссии, в частности, зависело получение Киевом четвертого транша финансовой помощи в размере 1,3 миллиарда долларов до конца 2016 года. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года - второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

Напомним, в фервале этого года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Украины долга в сумме $3 млрд. 

Позже стало известно, что Минфин Украины заявил о готовности судиться. Представлять Украину в суде будет ведущая международная юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. 

Как сообщали «Комментарии», в декабре прошлого года на тот момент еще премьер-министр Арсений Яценюк заявил о введении моратория на выплату $3,582 мрлд по «российским» еврооблигациям и гарантированным государством кредитам КБ «Южное» и «Укравтодора» перед банками РФ. Мораторий вступил в силу 20 декабря. 

В свою очередь министр финансов Наталия Яресько заявила, что этот долг можно решить и без суда. 

Отметим, что совет директоров МВФ принял решение, что долг Украины России в размере $3 млрд имеет официальный, а не коммерческий статус. 

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия согласна на реструктуризацию долга Украины. По его словам, Украина может выплатить $3 млрд в несколько этапов: по $1 млрд в 2016, 2017 и 2018 годах. 

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Источник: «Reuters»,

Теги: , кредит, МВФ и Украина, транш МВФ, Экономика

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