Набсовет «Приватбанка» возглавил турецкий финансист

Энгин Акчакоча в свое время помогал Турции преодолевать финансовый кризис

Турецкий финансист Энгин Акчакоча назначен председателем наблюдательного совета «Приватбанка». Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк. Он заметил, что если бы наблюдательный совет был в «Приватбанке» до национализации, то многие проблемы не возникли бы.

«Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть фининсовый кризис, а сегодня он будет помогать восстанавливать крупнейший банк в стране», - написал в соцсети глава Минфина.

Также он напомнил, что раньше из трех членов Набсовета, двое были владельцами банка и всей группы Приват, поэтому действовали в интересах владельцев, а не вкладчиков.

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