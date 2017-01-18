НБУ лишился полиграфкомбинат «Украина»

"Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» передан из управления Национального банка Украины в сферу управления Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Данное распоряжение №12 правительство приняло 16 января и обнародовало сегодня.

Как сообщали «Комментарии», в августе 2013 года КМУ передал госпредприятие Полиграфический комбинат «Украина» из сферы управления Минфина в управление Национального банка Украины.

Также сообщалось, что 6 октября 2016 года одобрила возвращение полиграфкомбината «Украина» из сферы управления НБУ.

В пояснительной записке сообщалось о том, что на НБУ тогда были возложены не свойственные ему функции такие, как контроль над изготовлением бланков ценных бумаг и бланков документов с использованием специальных элементов защиты, а также контроль оборота документов, подтверждающих гражданство Украины и ряда других документов.