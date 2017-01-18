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В Украине подорожает сахар

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Кабмин повысил минимальные цены на сахар

Правительство утвердило без обсуждения постановление о повышении минимальной цены на сахар с 1 сентября 2017 года,сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия 

С 1 сентября минимальная цена на белый сахар будет увеличена до 9172,57 гривен за тонну, а на сахарную свеклу - 633,10 гривен за тонну. 

Кроме того, сегодня правительством был определен внутренний объем потребления сахара в 2017/2018 маркетинговом году в 1,64 млн т. 

Сообщается, что постановление устанавливает предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота «А") и минимальные цены на сахарную свеклу и сахар, поставляемый на внутренний рынок (сахар квоты «А") в 2017/2018 МГ.  

Кроме того в правительстве отметили, во исполнение закона Кабмин устанавливает предельный размер квоты по поставкам сахара на внутренний рынок и утверждает минимальные цены на сахарную свеклу и сахар.

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Теги: Кабмин, сахар, сахар в крови, цены на сахар

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