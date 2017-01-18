Украинский бизнес продолжает самоликвидироваться

За месяц в стране прекратили деятельность свыше 158 тысяч частных предпринимателей

С середины декабря 2016 года по 13 января 2017 года в Украине прекратили деятельность свыше 158 тысяч частных предпринимателей. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, информирует Капитал.

Массовое закрытие ФЛП началось после того, как были приняты изменения в законодательство Украины, согласно которым с 1 января 2017 года вторая и третья группы ФЛП обязаны ежемесячно платить единый социальный взнос в размере 704 грн., даже если они не имеют доходов.

Напомним, что согласно статистическим данным по итогам 2015 года, всего в Украине насчитывалось 535 900 предпринимателей, относящихся ко второй группе плательщиков единого налога, и 282 900 предпринимателей, относящихся к третьей группе плательщиков единого налога (всего – 818 800).

Первая группа плательщиков единого налога получила возможность платить лишь половину минимального социального взноса в размере 352 грн. в месяц. Соответствующий законопроект парламент одобрил 6 декабря, президент Украины подписал его 27 декабря.

Как ранее писали «Комментарии», в Верховной Раде предлагают освободить физических лиц-предпринимателей, которые не успели ликвидироваться до 2017 года, от уплаты единого социального взноса в первом квартале текущего года. Соответствующий законопроект №5633 зарегистрирован в парламенте 4 января.