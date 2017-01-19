«Ашаны» обоснуются в ТРЦ «Караван»

С уверенностью говорить об этой сделке можно будет только после официального объявления

Сеть торгово-развлекательных центров «Караван» в Украине договорилась с сетью гипермаркетов «Ашан» об открытии ее магазинов в ТРЦ «Караван», сообщил владелец компании Karavan Real Estate Limited Александр Ярославский. Об этом пишет АПК-Информ: овощи & фрукты.

Александр Ярославский уточнил, что никогда не имел отношения к гипермаркетам «Караван», которые в настоящее время работают в ТРЦ. Он объяснил, что является владельцем непосредственно ТРЦ общей площадью 100 тыс. кв. м, поэтому в данном соглашении с «Ашан» выступает как арендодатель.

Согласно данным на сайте компании, Karavan Real Estate Limited объединяет три действующих ТРЦ «Караван» в Киеве, Харькове и Днепре, два строящихся центра в Днепре и Кривом Роге, а также более десятка проектов в развитии.

Группа Auchan создана в 1961 году и на сегодня представлена в 16 странах мира.

Первый гипермаркет «Ашан» в Украине открыт в конце марта 2008 года.

Согласно данным веб-сайта сети «Ашан» на 19 января 2017 года сеть насчитывает 11 гипермаркетов в Украине: шесть – в Киеве, по одному – в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), Запорожье, Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке (Одесская обл.). Штат сотрудников превышает 3,8 тыс. чел.